Великобритания отказалась от строительства королевской яхты из-за трат на Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в понедельник, 7 ноября, заявил, что власти Соединенного Королевства отказались от планов строительства новой королевской яхты на замену «Британии», которая была выведена из эксплуатации еще в 1997 году, – сообщает ТАСС.

Бен Уоллес, в частности, сказал: «Правительство уже отменило объявленный конкурс на строительство новой яхты и направит высвободившиеся финансы на создание многоцелевого океанского разведывательного судна. Решение связано с конфликтом на Украине, который вынудил правительство направить более £250 млн. ($286 млн.) бюджетных средств на другие нужды. Правильным решением было сделать приоритетом ввод в строй средств, позволяющих защищать национальную инфраструктуру».

Как напоминают СМИ, Борис Джонсон, еще не будучи премьером, в 2016 году заявлял о необходимости построить на замену устаревшей королевской яхте, новое судно, которое стало бы британским «национальным флагманом» и способствовало бы продвижению интересов и укреплению имиджа страны за рубежом.

Судно водоизмещением 11 тыс. тонн планировалось спустить на воду в 2025 году. Согласно замыслу Джонсона, новая яхта могла бы стать своего рода «плавучим посольством», где можно было бы проводить встречи на высшем уровне.

Лондон, Иван Бабурин

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