В Китае объявили о подъеме цен на моторное топливо

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) в понедельник, 7 ноября, объявила о повышении розничных цен на бензин и дизельное топливо со вторника на основании последних изменений мировых цен на нефть, – сообщает агентство Синьхуа.

Согласно информации NDRC, цены на бензин и дизельное топливо вырастут на 155 юаней (около $21,44) и 150 юаней за тонну, соответственно.

Как сообщает Синьхуа, согласно действующему механизму ценообразования в КНР, «если международные цены на сырую нефть изменяются более чем на 50 юаней за тонну и остаются на этом уровне в течение 10 рабочих дней, цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, в корректируются соответствующим образом».

По данным центра мониторинга цен NDRC, ожидается, что в краткосрочной перспективе мировые цены на нефть останутся высокими.

Пекин, Иван Бабурин

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