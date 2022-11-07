российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 ноября 2022, 23:08 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

СМИ: Госдеп и минфин США рекомендуют американским банкам сотрудничать с российскими компаниями

Госдепартамент и министерство финансов США «за кулисами» убеждают крупнейшие американские банки продолжать операции с некоторыми крупнейшими российскими компаниями, включая «Газпром», – сообщает агентство Bloomberg.

Агентство публикации со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет: «За кулисами министерство финансов и госдепартамент призывали банковских гигантов, включая JPMorgan и Citigroup, продолжать бизнес с определенными стратегическими российскими фирмами. Речь идет о базовых услугах, включая денежные переводы и конвертацию в доллары, для «Газпрома», «Уралкалия» или «Фосагро».

«В Вашингтонских кругах отмечают, что не вся российская экономика находится под санкциями из-за конфликта на Украине, и убеждают бизнес продолжать дела с разрешенными секторами во избежание глобальной экономической катастрофы, – сообщает Bloomberg.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Россия, Экономика,