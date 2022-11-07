Греческий премьер обвинил в мировом росте цен Путина

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник, 7 ноября, заявил, что в росте цен во всем мире виноват президент России Владимир Путин, – сообщает телеканал ANT1.

В интервью телеканалу греческий премьер сказал: «Нет дороговизны Мицотакиса, есть дороговизна Путина. Потому что, если бы существовала дороговизна Мицотакиса, то были бы также дороговизна Макрона, дороговизна Байдена, дороговизна Шольца и так далее – по аналогии».

При этом, отвечая на вопрос о том, почему правительство не снижает НДС даже на часть товаров первой необходимости в таких условиях, Мицотакис ответил, что «импортированная дороговизна является продуктом войны, что и так все понимают».

Следует напомнить, что рост цен в Греции начался еще летом 2021 года – до начала специальной военной операции России на Украине. Однако, после 24 февраля текущего года в экономическом кризисе и росте цен в стране руководство Греции стало обвинять Россию.

Афины, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»