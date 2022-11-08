В России прожиточный минимум с 1 января превысит инфляцию

Глава минтруда и социальной защиты Антон Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми во вторник, 8 ноября, заявил, что прожиточный минимум и МРОТ с 1 января 2023 года превысят показатели инфляции.

В ходе своего выступления Котяков сказал: «В этом году минимальный размер оплаты труда увеличивался в 2 этапа в условиях быстрого роста инфляции, с которым мы столкнулись весной... Второй этап повышения произойдет с 1 января 2023 года. Минимальный размер с учетом уже проведенной 10% индексации возрастет по отношению к уровню 1 января 2022 года на 16,9%, а прожиточный минимум – на 13,6%. То есть и величина прожиточного минимума, и величина минимального размера оплаты труда возрастут выше ожидаемой инфляции».

«В федеральном бюджете на ближайшую трехлетку темп роста МРОТ установлен выше роста прожиточного минимума, и по итогам трехлетнего периода ожидается, что разница достигнет величины в 10%», – заявил Глава минтруда и добавил, что для роста дохода работающих граждан «необходимо последовательно увеличивать разницу между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом, целевой ориентир – более 30%».

Москва, Иван Бабурин

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