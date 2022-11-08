Со следующего года на пособие для семей с детьми будет тратиться более 1,6 триллиона рублей

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании о поддержке доходов семей с детьми у президента РФ Владимира Путина во вторник, 8 ноября, заявила, что с 2023 года на единое пособие для детей с детьми будет тратиться более 1,6 триллиона рублей в год.

В ходе своего выступления Голикова сказала: «В целом на вот это вот единое пособие с 2023 года будет тратиться 1 триллион 691 миллиард рублей, из которых 1 триллион 430 миллиардов – это федеральный бюджет. В прошлое уйдут пособия, которые еще остались со старых времен. В некоторых регионах России такие пособия составляют 100-150 рублей».

В свою очередь, глава минтруда и социальной защиты Антон Котяков, говоря на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о новом едином пособии для семей с детьми, сказал, что новое пособие будет предоставляться по принципам социального казначейства, то есть по одному заявлению, поданному в электронном виде без сбора справок».

«При назначении будет использоваться комплексная оценка нуждаемости. В среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13 900 рублей», – заявил министр.

Москва, Иван Бабурин

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