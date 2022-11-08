СМИ: В Евросоюзе заявили о невозможности введения «потолка цен» на газ

Установление лимита цен на газ в соответствии с требованиями, предъявленными на саммите ЕС 20-21 октября, является невозможным, заявили в Еврокомиссии, – сообщает во вторник, 8 ноября, агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на два дипломатических источника пишет, что «Еврокомиссия в понедельник, 7 ноября, заявила, что невозможно ввести лимит цен на газ, который не повлиял бы на долгосрочные контракты и на безопасность. Вместо подобных мер был предложен некий «механизм корректировки рынка».

«Некоторые страны, желающие установить потолок цен, угрожают блокировать принятие более масштабного энергетического пакета, включающего совместные закупки», – сообщили собеседники Reuters.

Следует отметить, что 24 ноября в Брюсселе министры энергетики стран-членов ЕС соберутся, чтобы утвердить пакет экстренных антикризисных мер, который будет включать создание динамического ценового коридора для биржевых цен на природный газ в странах ЕС, а также запуск механизма совместных закупок сжиженного природного газа на уровне до 15% от объема его потребления в Европе.

Брюссель, Иван Бабурин

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