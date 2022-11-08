На фоне сокращения российских поставок одним из главных продавцов СПГ в Европе стали США

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи на брифинге в Брюсселе во вторник, 8 ноября, заявил, что специальная рабочая группа, отслеживающая выполнение соглашения ЕС-США о поставках сжиженного природного газа (СПГ), отметила превышение планов Брюсселя по объему получаемого газа, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления пресс-секретарь ЕК сказал: «Соглашение действует с марта нынешнего года. С тех пор Соединенные Штаты стали одним из наиболее важных наших импортеров СПГ, возмещающих отключенные российские источники».

Что касается цена на американский газ, Тим Макфи заявил, что их регулирует рынок.

«В Еврокомиссии анализируют, насколько отношения в рамках этого соглашения обеспечивают стабильность поставок на рынке. Что же касается цен, этот вопрос регулируется скорее на уровне коммерческих операторов, а не на государственном», – сказал представитель ЕК.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что поставки американского СПГ увеличились в три раза.

Брюссель, Иван Бабурин

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