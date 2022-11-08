Брюссель недодаст Киеву €3 млрд. обещанной помощи

Первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскисво вторник, 8 ноября, заявил, что Евросоюз не сможет в этом году передать Украине треть обещанного в мае пакета помощи €9 млрд. из программы макрофинансовой стабилизации, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Домбровскис сказал: «Что касается €3 млрд, то мы действительно провели широкую дискуссию об этой сумме, оставшейся от €9 млрд, о которых объявили в мае. К сожалению, оказалось, невозможно решить, как продвинуться вперед в нынешнем году».



Домбровскис заявил о необходимости выделения Украине значительных средств в начале следующего года.



«В качестве компенсации из обещанных на 2023 год €18 млрд мы предлагаем, чтобы это было €9 млрд. Данная выплата должна быть произведена уже в январе, принимая во внимание потребности Украины. Однако это будут уже деньги в счет следующей программы, а не из той, которая была анонсирована в мае», – уточнил первый замглавы Еврокомиссии.



Следует отметить, что из пакета помощи в размере €9 млрд. в августе был выплачен €1 млрд., еще €2 млрд. в октябре, до конца года Брюссель планировал перечислить Киеву еще около €3 млрд. макрофинансовой помощи.

Брюссель, Иван Бабурин

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