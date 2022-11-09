Макрон призвал к промышленной и экономической мобилизации во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на военно-морской базе в Тулоне в среду, 9 ноября, призвал мобилизовать экономику и промышленность, – сообщают СМИ.

Во время трансляции, которую вел Елисейский дворец в своих соцсетях, Макрон сказал: «Мы должны адаптироваться к новым условиям и позиции военной экономики. В контексте конфликта высокой интенсивности, который касается непосредственно нас, нужна настоящая экономическая и промышленная мобилизация».

«Нужно быть готовыми к защите инфраструктуры», – заявил французский президент и обратил внимание на то, что сейчас происходит с инфраструктурой на Украине.

Париж, Иван Бабурин

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