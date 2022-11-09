В России замедлилась годовая инфляция

Минэкономразвития РФ в обзоре «О текущей ценовой ситуации», опубликованном в среду, 9 ноября, сообщило, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,52% на 7 ноября с 12,69% неделей ранее.

В документе министерства, в частности, говорится: «На первой неделе ноября (с 1 по 7 ноября) инфляция составила 0,01%. В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться и по состоянию на 7 ноября составили 12,52% год к году».

В минэкономразвития отметили также, что на неделе «с 1 по 7 ноября темп роста цен на продовольственные товары снизился и составил 0,13% после 0,17% неделей ранее на фоне замедления удорожания плодоовощной продукции».

«На остальные продукты питания цены практически стабильны третью неделю подряд (0,00%). Снизились цены на продукцию из растительного сырья (сахар, муку, макаронные и крупяные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, масло подсолнечное). В тоже время в сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,06%, в туристических и регулируемых услугах – на 0,13%, – говорится в обзоре ведомства «О текущей ценовой ситуации».

В то же время Росстат в среду, 9 ноября, сообщает, что в октябре инфляция в России ускорилась до 0,18%, при этом вернулась продовольственная.

«Продукты и алкоголь за месяц подорожали в среднем на 0,28%», – сообщили в ведомстве.

Согласно данным Росстата, в России в лидерах роста из продуктов стали: помидоры (+28,4%), бананы (+15,4%), огурцы (+14,2%), апельсины (+12,1%) и яйца (+7,2%). Из остальных товаров – аспирин (+5,1%) и аскорбинка (+4,9%).

Следует отметить, что согласно прогнозу минэкономразвития , в 2022 году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%.

Москва, Иван Бабурин

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