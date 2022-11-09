В России будут индексированы цены на газ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду, 9 ноября, выступила с предложением индексировать регулируемую цену на газ «Газпрома» с 1 декабря 2022 года, – сообщают СМИ.

В проектах соответствующих приказов ФАС, опубликованных на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, говорится: «Индексировать регулируемую цену на газ «Газпрома» с 1 декабря 2022 года для всех категорий потребителей (как населения, так и промышленных потребителей) на 8,5%»

В свою очередь, в пресс-службе ФАС заявили, что изменение тарифов «предусмотрено прогнозом социально-экономического развития РФ, а после этого тарифы не будут изменяться 1,5 года – до 1 июля 2024 года… Индексация не приведет к снижению спроса на газ, объемы поставок для внутренних потребителей будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации».

«На фоне текущего уровня инфляции тарифы для населения изменяются ниже инфляции. Таким образом, газовая отрасль выступает определенным демпфером для снижения негативных последствий, включая тарифы на коммунальные услуги, так как газ является основным источником для выработки тепло- и электроэнергии», – отметили в ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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