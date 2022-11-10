В крупных странах мира сократилось количество мультимиллионеров

По итогам первой половины 2022 года количество мультимиллионеров сократилось во всех крупных странах, кроме Китая. Это произошло впервые с 2018 года, сообщается в докладе компании Wealth-X.

Количество людей со сверхвысоким состоянием (от 30 млн долларов) за первые шесть месяцев текущего года снизилось на 6%, до 392,4 тысячи человек. При этом после достижения рекордных показателей в последние годы общий размер состояния обедневших миллионеров упал на 11%, до 41,8 трлн долларов.

Так в Северной Америке, на которую приходится больше всего сверхбогатых людей (34,3%), количество богачей сократилось на 9,7%, до 134,5 тысячи человек. На 3,9% снизилось число людей со сверхвысоким состоянием в Азии, на 6,9% – в Европе.

Негативной тенденции среди крупных стран смог избежать только Китай, там число богачей увеличилось на 2,3%. Тем временем, на Ближнем Востоке и в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна количество мультимиллионеров выросло на 7,4% и 5,1% соответственно.

Россия не вошла в топ-10 стран с наибольшим числом людей со сверхвысоким состоянием.

По словам аналитиков, капиталы мультимиллионеров пострадали из-за проблем в глобальной экономике и роста геополитической напряженности, вызванной украинским кризисом.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»