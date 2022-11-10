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Четверг, 10 ноября 2022, 19:40 мск

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Почти два миллиона римлян имеют «нулевой доход»

Секретарь национального профсоюза Италии Натале Ди Кола в четверг, 10 ноября, заявила, что в Риме число домохозяйств с нулевым доходом за последние 5 лет увеличилось на 58%, – сообщает агентство SputnikItaly.

В частности, Натале Ди Кола сказала: «Это бум. Это очень тревожные данные, которые являются симптомом, как комплексного ухудшения экономического положения семей, так и недостаточных мер господдержки. Скидки на «платежки» в этом году запросили более 640 тысяч семей, то есть около 2 миллионов человек».

Рим, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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