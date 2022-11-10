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Четверг, 10 ноября 2022, 23:39 мск

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США больше не будут считать Россию страной с рыночной экономикой

Фото: Reuters

Министерство торговли США в четверг, 10 ноября выпустило заявление, в котором говорится, что Соединенные Штаты больше не будут считать Россию страной с рыночной экономикой в рамках своих антидемпинговых процессов, – сообщает ТАСС.

В письменном заявлении, распространенном американским минторгом, говорится: «Министерство торговли США объявляет сегодня о том, что более не будет относиться к России как к рыночной экономике в своих антидемпинговых процедурах. Такое решение наделяет США способностью использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка, вызванных все более масштабным вмешательством российского правительства в свою экономику».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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