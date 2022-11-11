Импорт немецких товаров в России упал почти на 53 процента

Федеральное статистическое бюро ФРГ Destatis в пятницу, 11 ноября, заявило, что по итогам сентября в годовом выражении объем экспорта из Германии в Россию упал на 52,9%, – сообщают СМИ.

В сообщении Destatis говорится: «В сентябре 2022 года Германия экспортировала товаров на общую сумму 142,1 миллиарда евро, что на 20,2% больше, чем в сентябре 2021 года. Экспорт в Россию за этот период снизился на 52,9%, до 1,1 миллиарда евро, вследствие войны на Украине и санкций, введенных против России. В то же время импорт в Германию из России снизился на 37,4% и составил 1,8 миллиарда евро. Прим этом объем мирового импорта в страну вырос на 31,3%, до 134 миллиарда евро»

В германском статбюро также сообщили, что импорт нефти и природного газа из России упал на 69%, до 1,5 миллионов тонн в натуральном выражении, и почти вдвое в стоимостном – до 0,8 миллиарда евро.

«Экспорт из Германии в США вырос на 63,1% в годовом выражении, во Францию – на 20%, в Нидерланды – на 3,9%», – говорится в пресс-релизе распространенном Федеральным статистическим бюро Германии.

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»