Иностранцам-операторам беспилотников могут упростить выдачу гражданства России

Министерство труда и соцзащиты РФ в пятницу, 11 ноября, выступило с предложением расширить со 186 до 225 позиций перечень востребованных профессий, обладатели которых из числа иностранных граждан могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, в том числе операторы беспилотных летательных аппаратов, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе министерства сообщили, что в проекте приказа, опубликованном на портале проектов нормативных актов, для общественного обсуждения предлагается «включить в перечень 12 профессий на основании списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минтруда России от 26 октября 2022 года».

В обновленный перечень войдут «крановщик, сверловщик, оператор беспилотных летательных аппаратов, администратор вычислительной сети, разработчик web и мультимедийных приложений и другие, – сообщили в минтруда и добавили, что «перечень профессий меняется регулярно с учетом перспективных потребностей рынка труда и принципа приоритетного использования национальных трудовых ресурсов».

Кроме того, в пресс-службе министерства отметили, что группы профессий «корреспондент средств массовой информации» и «редактор средств массовой информации» предлагается исключить, вместо них указать наименования всех 14 профессий этих групп.

«По данным МВД России, за 9 месяцев 2022 года российское гражданство в упрощенном порядке получили 1036 человек», – отметили в пресс-службе министерства труда и соцзащиты РФ.

Москва, Иван Бабурин

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