Париж и Лондон выступили за введение потолка цен на нефть

Министры иностранных дел Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна в ходе встречи в Париже в пятницу, 11 ноября, выступили за установление потолка цен на нефть, а также за снижение цен на энергоносители, – сообщают СМИ.

В коммюнике британского внешнеполитического ведомства говорится: «Главы МИД обеих стран заявили о важности сокращения рост цен на энергию и введения странами G7 потолка цен на нефть. Также они заявили о важности сотрудничества по вопросу незаконной миграции и борьбе с климатическими изменениями и договорились сотрудничать в сфере поставок энергоресурсов, также как можно скорее перейти к чистой энергетике».

«Клеверли и Колонна указали на готовность и далее помогать украинской стороне вооружением, а также оказывать гуманитарную и экономическую помощь», – сообщили в МИДе Соединенного королевства.

Париж, Иван Бабурин

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