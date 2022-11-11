Вашингтон «разрешил» Индии закупать российскую нефть по цене выше «ценового потолка»

Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу, 11 ноября, заявила, что Соединенные Штаты не будут против, если Индия решит закупать нефть из России по стоимости выше ценового потолка, – сообщает агентство Reuters.

В комментарии агентству Йеллен сказала: «Покупать нефть по любой цене, если они не используют западные услуги и нашли им альтернативу, сможет правительство и частные компании Индии. США не против, чтобы Индия, Китай и страны Африки торговались о цене на нефть с Россией. Многие покупатели зависят от западных услуг».

Как уточняет Reuters, США рассчитывают, что в случае отказа Европы от закупок российского топлива, найти альтернативных покупателей будет не просто, а под услугами подразумевается страхование, транспортировка и финансовые сервисы.

Вашингтон, Иван Бабурин

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