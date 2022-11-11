Лондонская биржа металлов решила не запрещать «работать» с металлом из России

Лондонская биржа металлов (LME) в пятницу, 11 ноября, распространила сообщение, в котором говорится, что принято решение не вводить запрет на работу клиентов с российским металлом, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном биржей, говорится: «LME не предлагает запретить выдачу гарантий на новый российский металл. LME признает, что компании вольны принимать самостоятельные решения о том, работать или нет с российским металлом. Решение LME ограничить использование российского металла повлияло бы на клиентов биржи больше, чем на саму LME. Кроме того, отзывы ясно показали, что ограничения на поставки будут слишком сложными для реализации. Таким образом, LME приняла решение сохранить статус-кво в отношении российского металла».

Лондон, Иван Бабурин

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