Польша решила изъять акции Газпрома в компании EuRoPol GAZ

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда по запросу Агентства внутренней безопасности республики принял решение изъять акции ПАО «Газпром» в компании EuRoPol GAZ, владеющей польским участком газопровода Ямал – Европа, – сообщает в понедельник, 14 ноября, польское ежедневное экономическое издание Parket.

Издание пишет, что согласно решению польских властей, которое должно быть исполнено немедленно, Буда установил в отношении «Газпрома» процедуру принудительного управления для обеспечения функционирования совместного предприятия «Газпрома» и польской PGNiG – компании EuRoPol GAZ.

Варшава, Иван Бабурин

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