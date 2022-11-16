Поставки российской нефти в Венгрию по «Дружбе» возобновились

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду, 16 ноября, заявил, что прокачка нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновилась, – сообщают СМИ со ссылкой трансляцию выступления Сийярто в соцсетях.

Глава венгерской дипломатии, в частности, сказал: «Техническим специалистам удалось провести работу в таком объеме, что несколько минут назад поставка нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии возобновилась. Пока это происходит под низким давлением, но техники работают над тем, чтобы возобновить поставки в нормальном режиме».

Напомним, что накануне «Транснефть» сообщила, что Украина уведомила о приостановке прокачки нефти в направлении Венгрии по южной ветке нефтепровода «Дружба».

Будапешт, Иван Бабурин

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