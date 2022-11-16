Недельная инфляция в России составила 0,06%

Федеральная служба государственной статистики РФ в среду, 16 ноября, сообщила, что инфляция с 8 по 14 ноября 2022 года составила 0,06%. В предыдущие три недели показатели инфляции составляли 0,01%, 0,07%, 0,08%, соответственно.

В докладе Росстата говорится, что с начала ноября потребительские цены в России к 14 ноября выросли на 0,07%, с начала 2022 года к 14 ноября цены повысились на 10,74%.

В ведомстве также сообщили, что за неделю с 8 по 14 ноября в России выросли цены на печенье – на 0,5%, куриные яйца – на 0,4%. В то же время снизились цены на сахарный песок – на 1,1%, гречневую крупу – на 1,0%, подсолнечное масло – на 0,8%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю составил 2,0% (после роста на 1,3% неделей ранее), в том числе на огурцы – 6,4%, помидоры – 5,6%, картофель – 1,2%, лук – 0,4%, бананы – 0,3%. В то же время цены на морковь снизились на 0,9%, капусту – на 0,4%, яблоки – на 0,2%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: электропылесосы – на 1,4%, стиральные порошки – на 0,4%. При этом снизились цены на плиты ДСП – на 0,6%, джинсы и футболки детские, смартфоны, доски обрезные – на 0,5%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета за неделю увеличилась на 3,2% (неделей ранее выросла на 1,2%). Цены на автомобильный бензин за неделю не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,5%, – сообщили в Росстате.

Москва, Иван Бабурин

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