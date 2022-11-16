В Румынии пройдут учения по отключению газа, света и тепла

Глава ассоциации интеллектуальной энергетики Румынии Думитру Киселицэ в среду, 16 ноября, заявил, что жители муниципалитета Медиаш проведут три дня без газа и света в рамках учений, – сообщает телеканал Antena 3.

В эфире телеканала Киселицэ сказал: «С 18 по 21 ноября в муниципалитете Медиаш уезда Сибиу пройдут первые учения по отключению электроэнергии. По их итогам будут составлены инструкции для граждан как вести себя в случае перебоев тепло- и энероснабжения».

«Вероятность реализации такого сценария на уровне всей страны этой зимой достаточно низкая, но не исключены локальные сбои на уровне микрорайона или отдельного села. Причиной отключения подачи электричества могут стать например сильные порывы ветра, поэтому руководство страны готовится к потенциальным чрезвычайным ситуациям заранее», – заявил глава ассоциации румынской интеллектуальной энергетики.

Думитру Киселицэ отметил, что по окончании учений специалистами будет разработан документ с рекомендациями, как следует себя вести во время подобного ЧП, в частности, «как согреться без отопления, не подвергая риску свое здоровье и не создавая пожароопасной ситуации».

Бухарест, Иван Бабурин

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