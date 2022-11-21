Иноагентов могут лишить права участвовать в госзакупках

Комитет Госдумы по безопасности одобрил к принятию итоговый текст законопроекта, согласно которому иностранные агенты могут потерять возможность участия в закупках российских госзаказчиков, – сообщает в понедельник, 21 ноября, Интерфакс.

Агентство пишет, что документ предусматривает внесение изменений в 44-ФЗ, согласно которым иноагенты не могут быть участниками госзакупок. Причем эта норма распространяется не только на компании и организации (юрлица), которые признаны иноагентами, но и на физических лиц, являющихся иностранными агентами. Согласно действующей редакции 44-ФЗ участниками госзакупок запрещено только офшорным компаниям.

Законопроект предусматривает внесение корреспондирующих поправок в ряд действующих законов, чтобы обеспечить вступление в силу с 1 декабря базового закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в том числе, в закон «О контрактной системе» (44-ФЗ), – сообщает Интерфакс.

Москва, Иван Бабурин

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