Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые применят «ценовой потолок»

Вице-премьер РФ Александр Новак в понедельник, 21 ноября, заявил, что Россия не будет поставлять нефть в страны готовые применить «ценовой потолок» на нефть, так как это является актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования рынка, – сообщают СМИ.

В частности, Новак сказал: «Политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов и проблемам с энергообеспечением. Ценовой потолок как раз явялется актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка. Введение ценового потолка неизбежно приведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефицита предложения нефти и любых других биржевых товаров, к которым может быть применен данный механизм в будущем».

«В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка. Россия будет перенаправлять поставки нефти рыночно ориентированным партнерам или сокращать добычу», – подчеркнул российский вице-премьер.

Москва, Иван Бабурин

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