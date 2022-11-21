Эр-Рияд категорически опроверг сообщение Wall Street Journal о планируемом росте добычи нефти

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман в понедельник, 21 ноября, заявил, что его страна категорически отвергает сообщения, что обсуждает с другими странами ОПЕК+ рост добычи нефти, – сообщает государственное агентство SPA.

В сообщении агентства говорится: «Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман категорически отрицает недавние сообщения о том, что Саудовская Аравия обсуждает с другими производителями ОПЕК увеличение добычи на 500 тысяч баррелей в суткиОПЕК+ готов к дальнейшему сокращению добычи для балансировки рынка, если будет необходимость».

Ранее сегодня американское издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Саудовская Аравия и другие производители нефти, состоящие в ОПЕК+ на предстоящем заседании организации 4 декабря, будут обсуждать вопрос об увеличении добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки.

В результате сообщения Wall Street Journal о предполагаемом увеличении добычи нефти котировки обвалились на 6%, составив $82,36 за баррель.

После опровержения со стороны Эр-Рияда стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE «отскочила» до $86,88 за баррель, темпы снижения замедлились до 0,84%.

Эр-Рияд, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»