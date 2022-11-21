ОАЭ вслед за Саудовской Аравией опровергли сообщение Wall Street Journal о наращивании добычи нефти

Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в понедельник, 21 ноября, выступил с опровержением информации, распространенной американским изданием The Wall Street Journal о том, что страны-участницы ОПЕК+ планируют обсуждение увеличение нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки, – сообщают СМИ.

После заявления министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Салмана министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов сообщил: «ОАЭ опровергают, что вовлечены в какую-либо дискуссию с другими членами ОПЕК+ по изменению последнего соглашения, которое будет действовать до конца 2023 года. Мы остаемся привержены цели ОПЕК+ по установлению баланса на рынке нефти и будем придерживаться любого решения, чтобы достичь этой цели».

Напомним, что согласно последнему решению страны участники ОПЕК+ договорились сократить в ноябре-декабре добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. США выступили против такой меры.

Ранее в понедельник, 21 ноября, издание Wall Street Journal сообщило, что на заседании ОПЕК+4 декабря Саудовская Аравия и другие члены организации планируют обсудить увеличение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. В результате появления такой информации цены на нефть Brent отреагировали ускорением темпов снижения до 5%, опустившись ниже 83 долларов за баррель.

Абу-Даби, Иван Бабурин

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