Шольц назвал настоящую причину экономического кризиса в Европе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступая на экономическом форуме в Берлине во вторник, 22 ноября, заявил, что настоящей причиной нынешнего экономического кризиса в Европе стал рост экономик стран Азии, а пандемия COVID-19 и кризис на Украине только ускорили процесс, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Шольц сказал: «Война России с Украиной и экономические последствия пандемии, возможно, ускорили конец этих времен, но не стали ее спусковым крючком.

«Для Запада закончились счастливые времена со стабильным ростом экономики и низкой инфляцией, но они и не могли продолжаться долго. Это связано с тем, что десятилетиями азиатские страны, производили дешевые товары для европейского, североамериканского и китайского рынков. За эти годы в Азии сильно вырос уровень средней покупательной способности. Теперь страны Азии конкурируют с Европой в области энергетики, сырья и технологий», – отметил канцлер ФРГ.

Берлин, Иван Бабурин

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