Еврокомиссия предложила ввести ограничение цены на газ

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на брифинге во вторник, 22 ноября, заявила, что Европейская комиссия (ЕК) предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за МВт/ч, – сообщают СМИ.

Кадри Симсон, в частности, сказала журналистам: «Мы предлагаем верхний предел цены на месяц вперед по TTF, если он превышает €275 за МВт/ч. Выше этой цены сделки не смогут проходить. Механизм коррекции рынка будет запускаться автоматически при выполнении двух условий. Первое – когда цена газа превышает определенный уровень, то есть €27, в течение двух недель. Второе – если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет €58 или больше в течение 10 торговых дней».

Брюссель, Иван Бабурин

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