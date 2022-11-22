США перечислят средства для заработной платы украинским бюджетникам

Министр финансов Джанет Йеллен США во вторник, 22 ноября, заявила, что в рамках поддержки Украины выплатить дополнительные $4,5 млрд. в виде грантов для прямого финансирования бюджета, – сообщают СМИ

В опубликованном на сайте заявлении главы американского минфина говорится: «Эти средства начнут выделяться в ближайшие недели и помогут правительству Украины защититься от незаконной войны России путем укрепления экономической стабильности и поддержки основных государственных услуг, включая заработную плату для работников больниц, государственных служащих и учителей, а также социальную помощь пожилым и уязвимым категориям граждан».

Джанет Йеллен уточнила, что выплаты в виде грантов, предназначенные украинским бюджетникам доведут общую сумму прямой бюджетной поддержки Киевского режима до $13 млрд.

Вашингтон, Иван Бабурин

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