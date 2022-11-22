СМИ: Вашингтон с союзниками запланировали в среду ввести «ценовой потолок» на российскую нефть

США и союзники могут в среду договориться о введении предела цен на российскую нефть на уровне $60-70, – сообщает Wall Street Journal.

WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, в частности, пишет: «Послы 27 стран Евросоюза встретятся в среду, чтобы попытаться достичь соглашения о цене. Блок должен согласовать предельную цену единогласно, и дипломаты предупредили, что это может вызвать сложности. G7 стремится утвердить ограничения синхронно с ЕС».

«США и союзники намерены договориться об уровне предела цен на российскую нефть в среду. чиновники обсуждают его установку в 60 долларов за баррель. Предел цен могут установить также на уровне 70 долларов, а его применение рассчитывают начать с 5 декабря», – сообщает издание.

Вашингтон, Иван Бабурин

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