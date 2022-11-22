Вашингтон заявил, что ограничение на сделки по российской нефти вступят в силу с 5 декабря

Министерство финансов США во вторник, 22 ноября, заявило, что ограничение на предоставление американскими лицами услуг в связи со сделками по российской нефти вступают в силу с 5 декабря, – сообщает ТАСС.

Агентство со ссылкой на сообщение американского минфина пишет, что ряд разрешений для американских лиц по сделкам с нефтью РФ не отменяет запрет на ее ввоз в США, а также то, что Соединенные Штаты позволяют американским лицам оказывать услуги, связанные с российской нефтью, если она закупается не выше вводимого потолка стоимости.

Ранее, во вторник, 22 ноября, в СМИ также появилось сообщение о том, что на встрече послов стран ЕС, намеченной на среду, 23 ноября, будет объявлен уровень ценового предела для российской нефти, который с начала декабря могут начать применять Евросоюз и страны «Большой семерки».

Вашингтон, Иван Бабурин

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