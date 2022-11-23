Официальный представитель ПАО «Транснефти» Игорь Демин в среду, 23 ноября, заявил, что на территории Украины частично остановлен участок нефтепровода «Дружба», прокачка из Белоруссии в направлении Украины пока идет, – сообщают СМИ.

Представитель компании, в частности, сказал: «По сообщению наших партнеров частично остановлен нефтепровод на Украине. Прокачка на Венгрию остановлена по плану уже трое суток, это продлится еще неделю. Прокачка в направлении Чехии и Словакии от «Будковце» идет, так как там есть парк, где складированы достаточные объемы для работы в течение нескольких суток. В данный момент прокачка с территории Белоруссии в направлении Украины идет».

«Если Украина не восстановит прокачку на участках в районе «Новгород – Волынский – Броды», то эта прокачка тоже будет остановлена через несколько часов» – отметил Игорь Демин.

Напомним, что 15 ноября Украина уведомляла «Транснефть» о приостановке прокачки нефти в направлении Венгрии из-за падения напряжения, вечером 16 ноября прокачка была восстановлена.

Москва, Иван Бабурин

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