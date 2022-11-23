В России началось серийное производство новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

Генеральный директор Государственного ракетного центра им. Макеева, Владимир Дегтярь заявил, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» запущена в серийное производство, – сообщает «Российская газета».

В интервью, которое будет опубликовано в четверг, 24 нояюря, Дегтярь сказал: «Ракетный комплекс («Сармат» – ред.) уже запущен в серийное производство, обеспечен необходимыми материалами и производственным оборудованием. Созданный кооперацией предприятий во главе с Государственным ракетным центром, «Сармат» в ближайшие 40-50 лет будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил, надежно обеспечивать безопасность России от внешних угроз. И в сегодняшних геополитических условиях это наш надежный щит, главный фактор ядерного сдерживания и гарантия сохранения мира».

Следует отметить, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана», РС-20В). «Сармат» способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, преодолевая любые системы противоракетной обороны.

Москва, Иван Бабурин

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