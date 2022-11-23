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Среда, 23 ноября 2022, 22:12 мск

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В России началось серийное производство новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

Скриншот видео Минобороны РФ

Генеральный директор Государственного ракетного центра им. Макеева, Владимир Дегтярь заявил, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» запущена в серийное производство, – сообщает «Российская газета».

В интервью, которое будет опубликовано в четверг, 24 нояюря, Дегтярь сказал: «Ракетный комплекс («Сармат» – ред.) уже запущен в серийное производство, обеспечен необходимыми материалами и производственным оборудованием. Созданный кооперацией предприятий во главе с Государственным ракетным центром, «Сармат» в ближайшие 40-50 лет будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил, надежно обеспечивать безопасность России от внешних угроз. И в сегодняшних геополитических условиях это наш надежный щит, главный фактор ядерного сдерживания и гарантия сохранения мира».

Следует отметить, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана», РС-20В). «Сармат» способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, преодолевая любые системы противоракетной обороны.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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