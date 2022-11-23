В ЕС не смогли договориться по «потолку цен» на российскую нефть

В Евросоюзе переговоры по установлению «потолка цен» на нефть из России в среду, 23 ноября, зашли в тупик, – сообщает агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на источник в ЕС пишет: «Переговоры между странами Европейского союза о том, где установить предлагаемый группой стран G7 предельный уровень цен на российскую нефть зашли в тупик в среду вечером. Переговоры будут продолжены в четверг, если соглашение относительно потолка цен на российскую нефть не будет достигнуто в среду».

«Польша и страны Балтии отвергли предложение Европейской комиссии (ЕК) об установлении цены на нефть из России на уровне $65 за баррель, поскольку сочли такое предложение ЕК слишком щедрым для Москвы. Ряд других стран с развитым судоходством, в том числе Греция и Мальта, не хотят, чтобы цена на российское топливо опускалась ниже $70 за баррель», – передает Bloomberg со ссылкой на собеседников агентства.

Напомним, что ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС и страны G7 обсуждают установление «потолка цен» на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель.

Брюссель, Иван Бабурин

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