Мантуров: Частные предприятия в регионах начали производство экипировки для военнослужащих

Вице-премьер РФ, глава минпромторга Денис Мантуров в четверг, 24 ноября, заявил, что большое количество частных предприятии в регионах подключились к изготовлению экипировки для российских военнослужащих, – сообщает телеканал Россия-24.

В эфире телеканала Мантуров сказал: «Что касается поставок экипировки, то большое количество частных предприятий, особенно в регионах, подключились к работе по обеспечению выполнения тех заказов, которые сегодня реализовываются по графику, утвержденному совместно с министерством обороны».

Кроме того, российский вице-премьер сообщил, что поставка вооружения, военной и специальной техники в российские войска идет по графику, и уже готовы графики на ближайшее будущее.

«Что касается вооружения, военной и специальной техники, то идёт ритмичная поставка в рамках утверждённых ... графиков на текущий год. Утверждены графики на последующий период помесячные. Некоторые поставки опережают график», сказал Мантуров и отметил, что, «если где-то возникают сложности, то военно-промышленная комиссия вместе с профильными институтами, которые отвечают за разработку и модернизацию техники, оперативно включаются в работу и ускоряют поставки».

Москва, Иван Бабурин

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