В ЕС согласовали механизм ограничения внутридневных колебаний цен на газ

Министры энергетики стран ЕС на встрече в четверг предварительно согласовали введение механизма ограничения колебаний цен на деривативы на газ в течение одного дня на TTF, – сообщают СМИ.

В сообщении Совета ЕС говорится, что министры энергетики договорились «ввести ограничение цены для транзакций, совершенных в течение одного дня на TTF. Этот механизм управления внутридневной волатильностью предотвратит чрезмерные движения цен в течение торгового дня. Это предотвратит взлет и падение цен на деривативы за пределы верхнего и нижнего пределов внутридневного коридора ценовых скачков».

«Государства-члены ЕС ясно дали понять, что механизм управления внутридневной волатильностью будет создан для всех товарных деривативов, связанных с энергетикой», – завили в Совете Евросоюза.

Министры энергетики стран-членов ЕС также договрились о том, что «новые меры повысят солидарность в случае реальной чрезвычайной ситуации и дефицита поставок газа, обеспечат лучшую координацию совместных закупок газа, ограничат волатильность цен на газ и электроэнергию, а также установят надежные бенчмарки для цен на газ».

Брюссель, Иван Бабурин

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