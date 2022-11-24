Страны-члены ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки

Министры энергетики стран Евросоюза по итогам неформальной встречи в Брюсселе в четверг, 24 ноября, заявили, что договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, доля которого в 2023 году должна составить, как минимум, 15% (13,5 млрд. кубометров) от общего объема газохранилищ государств-членов ЕС, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном Еврокомиссией, говорится: «Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок. Новые правила создадут возможности для стран – участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках».

«Государства-члены ЕС обязаны приобретать через этот механизм 15% всего газа, необходимого для заполнения их газохранилищ в 2023 году», – подчеркивается в сообщении Еврокомиссии.

Брюссель, Иван Бабурин

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