ЕК: Новый механизм совместных закупок не говорит о категорическом запрете импортировать российский газ

Представитель Европейской комиссии (ЕК) в пятницу, 25 ноября, заявил, что новый механизм совместных закупок газа для ЕС, из-за которого будет нельзя импортировать газ из России, не запрещает категорически странам ЕС покупать российское «голубое топливо», – сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства, в частности, заявил: «Это запрещено через совместные покупки, но не вообще».

Ранее сегодня еще один представитель ЕК заявил, что Еврокомиссия, не работала и не работает над запретом импорта газа в ЕС из России.

Напомним, что накануне министры энергетики стран Евросоюза по итогам неформальной встречи в Брюсселе заявили, что договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»