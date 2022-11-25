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Суббота, 26 ноября 2022, 01:17 мск

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США ввели запрет на телекоммуникационное оборудование компаний из КНР

Фото: FreePik

Запрет на ввоз и продажу в Соединенные Штаты телекоммуникационного оборудования, произведенного Huawei, ZTE, Hytera и других компаний из КНР ввела Федеральная комиссия по связи США (FCC), – сообщает Интерфакс.

В распоряжении, опубликованном на сайте FCC, говорится: «Перечень оборудования и услуг, подпадающих под действие распоряжения, в настоящее время включает коммуникационные средства, произведенное компаниями Huawei Technologies, ZTE Corporation, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерними предприятиями и аффилированными структурами».

«Указанное оборудование представляет неприемлемый риск для национальной безопасности», – заявили в американской Федеральной комиссии по связи.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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