В Еврокомиссии заявили, что следующая зима для Европы будет труднее нынешней

Генеральный директор по энергетике Европейской комиссии (ЕК) Дитте Юль Йоргенсен заявила, что наиболее серьезные трудности Евросоюз ждут зимой с 2023 на 2024 год, – сообщает Washington Post.

В интервью изданию Йоргенсен сказала: «Это будет трудная зима, но я думаю, что мы сделали все возможное для подготовки. Полагаю, что большая проблема, чем в ближайшие месяцы, наступит зимой с 2023 на 2024 год. Такие прогнозы основаны на сохраняющемся дисбалансе на глобальных финансовых рынках, включая газовые. Раньше доля российского газа на европейском рынке оценивалась в приблизительно 40%, однако в ноябре она составила всего 7% за счет роста поставок от США и других партнеров».

Кроме того, гендиректор по энергетике ЕК заявила, что в ЕС прогнозируют сложности с пополнением запасов энергоносителей в марте и апреле 2023 года.

«ЕС не сможет стать независимым от поставок российского топлива до тех пор, пока не снизит собственное энергопотребление. ЕС в этом году смог заполнить подземные хранилища газа более чем на 95%», однако весной запасы газа сформировать будет гораздо сложнее», – сказала Дитте Юль Йоргенсен в интервью Washington Post.

Напомним, что весной текущего года Еврокомиссия предложила план по отказу от российского топлива до 2030 года.

Брюссель, Иван Бабурин

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