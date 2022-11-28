В ЕС не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть

Представители стран Евросоюза в ходе заседания в понедельник, 28 ноября, не смогли договориться об уровне ограничения цен на российскую нефть, – сообщает агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на дипломатические источники пишет: «Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша пока не может согласиться с ценой».

Следует напомнить, что в пятницу, 25 ноября, страны Евросоюза также не смогли договориться о потолке цен на поставки российской нефти и переговоры были перенесены на понедельник, 28 ноября. На прошлой неделе Еврокомиссия предложила ввести ограничение цен на российскую нефть на уровне $65-70 за баррель, однако против этого выступили страны Балтии и Польша. Отметим, что большинство стран, выступающих за введение лимита цен на нефть из России, готовы согласиться с ценой на уровне порядка $60-70 за баррель, однако Польша и страны Прибалтики требуют снизить его до уровня в $30-40 за баррель.

Между тем, агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании Argus Media, отслеживающей изменения цен на сырьевые товары, в понедельник, 28 ноября, сообщило, что цена на российскую нефть марки Urals опустилась до $51,96 за баррель, что ниже осуждаемого потолка цен, обсуждаемого в ЕС.

Отметим, что ровно через неделю, с понедельника, 5 декабря, вступают в силу санкции Евросоюза, запрещающие страхование перевозок российской нефти, что по оценке экспертов может привести к значительному ограничению поставок и кризису на глобальном нефтяном рынке.

Брюссель, Иван Бабурин

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