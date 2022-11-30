ЕС рассматривает потолок цены на российскую нефть на уровне $60

Лимит цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель обсуждают страны-члены Европейского союза, чтобы достичь соглашения среди стран ЕС и членов группы G7, – сообщает в среду, 30 ноября, агентство Bloomberg .

Агентство со ссылкой на источники пишет, что на данный момент неизвестно, все ли страны Евросоюза и G7 поддерживают лимит цен на нефть из РФ на уровне в $60 за баррель. Большинство стран ЕС и G7 готовы выступить за установление такого «потолка» цены, если будут выполнены другие требования. При этом, сообщается, что на официальное обсуждение в Евросоюзе данное предложение еще не выносилось

Напомним, согласно сообщению Bloomberg со ссылкой на дипломатов, страны – члены ЕС в ходе переговоров в понедельник, 28 ноября, обсуждали установление потолка цен на российскую нефть на уровне $62 за баррель. Тогда переговоры зашли в тупик, из-за того что Польша и Прибалтийские республики посчитали слишком высокой такую цену.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»