В России с 1 декабря повышаются тарифы на коммунальные услуги

В России повышаются тарифы на услуги ЖКХ с 1 декабря, что на семь месяцев раньше запланированного срока и уже второй раз в текущем году. Следующая индексация тарифов должна произойти не ранее июля 2024 года.

Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря не превысит 9%, то есть средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц увеличится на 324 рубля. При этом в минэкономразвития прогнозируют, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги впоследствии будет расти меньшими темпами. Ожидается, что в среднем по стране с 1 июля 2024 года он повысится на 6,3%, с 1 июля 2025 года – на 5,3%.

Ранее в ведомстве сообщали, что правительство России проведет индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, снабжение водой и теплом 1 декабря текущего года вместо 1 июля 2023 года. За счет этого, пообещали в министерстве, индексация тарифов проводиться не будет более полутора лет.

Со своей стороны минстрой заявил, что индексация тарифов нужна для ремонта коммунальных сетей и других объектов инфраструктуры.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»