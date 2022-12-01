Застрахованные убытки от стихийных бедствий превысили 115 млрд долларов

Страховые компании заявили о резком росте убытков от стихийных бедствий. Второй год подряд эти суммы превышают 100 млрд долларов, что значительно выше среднегодовых показателей.

За последние 10 лет застрахованные убытки в среднем составляли около 80 млрд долларов в год. Однако в последнее время эти суммы начали расти, продолжая тенденцию среднегодового увеличения на 5-7%.

«Ураган «Ян» и другие экстремальные погодные явления, такие как зимние штормы в Европе, наводнения в Австралии и Южной Африке, а также ливни с градом во Франции и в США, привели, по оценкам, к страховым убыткам от стихийных бедствий на сумму 115 млрд долларов США в этом году на сегодняшний день», – говорится в пресс-релизе института страховой компании Swiss RE.

По данным аналитиков, индустрия страхования покрывает лишь около 45% экономических потерь от стихийных бедствий.

Лондон, Зоя Осколкова

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