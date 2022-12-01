В ЕС предварительно согласовали потолок цен на российскую нефть

Страны-члены Евросоюза предварительно согласовали лимит цен на российскую нефть из России на уровне $60 за баррель, – сообщает в четверг 1 декабря Reuters.

Как сообщает агентство со ссылкой на одного из европейских дипломатов, для окончательного принятия документа в ЕС ожидают только согласия Польши, которая выступала за более низкий уровень цены. Отмечается, что Варшава должна принять свое решение до 18.00 мск. сегодня, 1 декабря. Если решение будет принято, оно вступит в силу с 5 декабря.

Отметим, что агентство Bloomberg в свою очередь сообщает, что пересмотр уровня цен на нефть из России может в дальнейшем проходить каждые два месяца, начиная с января будущего года.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»