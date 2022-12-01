Центробанк не считает необходимым продлевать льготную ипотеку

Первый зампред Центрального банка России Ксения Юдаева заявила на пресс-конференции в четверг, 1 декабря, заявила, что не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки, – сообщают СМИ.

В ходе своего общения с представителями СМИ Юдаева сказала: «Не вижу необходимости продлевать льготную ипотеку по ставке 7% на следующий год, так как это была антикризисная мера. Как антикризисная мера эта программа сработала, в этих целях в ней потребности нет, поэтому сохранять ее в неизменном виде потребности – тоже нет.

«На рынке есть определенные дисбалансы, в том числе возникшие из-за этой ипотеки, поэтому ситуация требует определенной коррекции. Какими инструментами, это отдельный вопрос. Что будет, если эту ипотеку отменить? Мы сейчас проводим опрос банков, он еще не завершен, поэтому сейчас преждевременно комментировать, потому что мы не получили результаты и не проанализировали их», – добавила первый зампред ЦБ РФ.

Следует отметить, льготная программа ипотеки работает с 2019 года и за время ее действия выдано 764,1 тыс. кредитов на сумму 2,256 трлн. рублей. Всего кредитным и иным организациям, предоставляющим льготные кредиты, выплачены возмещения на сумму 59,4 млрд. рублей, из них в 2021 году – 23,3 млрд. рублей.

Москва, Иван Бабурин

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