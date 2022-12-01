В США определились с потолком цен на нефть из России

Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на онлайн-конференции в четверг, 1 декабря, заявил, что потолок цен на российскую нефть начнется с $60 за баррель, – сообщают СМИ.

В ходе своего вступления Адейемо сказал: «Мы начинаем с 60 и имеем возможность двигать потолок цены для ограничения доходов России с течением времени. Мы приветствуем новости, которые приходят из Европы. Я не собираюсь бежать впереди европейских партнеров и союзников, но важно отметить, что Европа стала настоящим лидером в вопросе реализации лимита цен».

«Соединенные Штаты с союзниками успеют запустить механизм ограничений цены до 5 декабря», – отметил замглавы американского минфина.

Ранее сегодня страны-члены Евросоюза, за исключением Польши, предварительно согласовали лимит цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. На данный момент в ЕС ожидают согласия Варшавы для полного принятия документа.

Вашингтон, Иван Бабурин

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