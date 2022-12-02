СМИ: Страны ЕС договорились о «потолке цен» на российскую нефть

Страны-члены Евросоюза, после того, как Польша отказалась от свои возражений, на уровне постпредов достигли соглашения по потолку цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, – сообщает The Financial Times.

Издание, в частности, пишет: «Государства-члены ЕС согласились установить потолок в 60 долларов на мировые закупки российской нефти после того, как Польша отказалась от своих возражений».

Со своей стороны агентство Reuters сообщает, что теперь ЕС может запустить письменную процедуру одобрения сделки.

В комментарии агентству посол Польши при ЕС Анджей Садось сказал: «Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в 60 долларов за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных. Теперь ЕС может начать письменную процедуру одобрения сделки, он намерен формально объявить о ней в воскресенье. Соглашение предусматривает также механизм пересмотра цены, который будет держать лимит цен на уровне на 5% ниже рыночной стоимости».

Со своей стороны, журналист The Wall Street Journalk Лоренс Норман в своем микроблоге в Twitter написал, что, по его данным, постпреды стран ЕС договорились пересматривать «потолок» каждые два месяца с целью, «чтобы лимит цен на российскую нефть всегда был минимум на $5 за баррель ниже тех расценок, за которые ее продает РФ».

Следует напомнить, что ранее президент России Владимир Путин о введении ЕС потолка цен на российские энергоносители заявил: «Ничего поставлять не будем вне рамок контракта. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно – как в известной русской сказке приговаривать «Мерзни, мерзни, волчий хвост!».

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак, заявлял, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, «ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости».

Брюссель, Иван Бабурин

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